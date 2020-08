METEO per Ferragosto nel segno del CLIMA ROVENTE su gran parte dell’Italia (Di martedì 11 agosto 2020) Non sarà un weekend di Ferragosto ovunque soleggiato, a causa di un braccio di ferro tra l’anticiclone africano e una depressione atlantica, con quest’ultima che riuscirà a convogliare ulteriori infiltrazioni instabili soprattutto verso l’Italia Settentrionale. Il caldo sarà assoluto protagonista della scena, con la nuova carica dell’anticiclone africano che riporterà canicola ancora più intensa. In questi giorni le temperature sono elevate al Centro-Nord, mentre fa più fresco per via di ultimi disturbi legati ad una circolazione fresca ed instabile centrata sui Balcani. Nella seconda parte della settimana il rialzo termico si farà invece decisamente importante al Sud, in quanto l’anticiclone nord-africano metterà radici alle basse latitudini mediterranea, ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #11agosto, su parte di Lombardia, Veneto, Abruzzo e sull'intero territorio di Basilicata,… - romasulweb : Caldo a Roma: un mercoledì da bollino rosso, allerta livello 3 per il 12 agosto - infoitinterno : Meteo, non c'è pace per l'Astigiano: il maltempo sta flagellando in particolare il sud della provincia - ilpost : Le previsioni meteo per domani, mercoledì 12 agosto -