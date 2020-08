Mela contro Pera. Apple denuncia per plagio una società che ha “osato” scegliere come logo un frutto (Di martedì 11 agosto 2020) Una Mela morsicata. Prima a colori, poi di un grigio leggero, poi cromata e poi ancora bianca o nera, senza nessun rilievo o sfumatura. Il logo di Apple è uno dei simboli più famosi al modo, un logo disegnato dal 1976 da Rob Janoff e scelto da Steve Jobs per dare ai suoi prodotti un’idea di semplicità in un mondo in cui i pc erano ancora macchinari complessi. È comprensibile quindi che l’azienda di Cupertino tenga a difendere la sua Mela, anche se ora sta circolando una storia che rende chiaro come Apple sia disposta a schiacciare chiunque osi avvicinarsi al suo marchio. In questi giorni è stata resa pubblica un’azione legale di Apple contro Prepear, un’app di ricette ... Leggi su open.online

