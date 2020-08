Massimiliano Allegri, il pluriscudettato allenatore livornese (Di martedì 11 agosto 2020) L’11 agosto 1967 nasce a Livorno Massimiliano Allegri. Da allenatore, ha vinto uno scudetto al Milan prima di cinque consecutivi con la Juventus. Massimiliano Allegri compie 53 anni. Il tecnico è nato a Livorno l’11 agosto 1967. La carriera da calciatore di Massimiliano Allegri Durante la sua carriera da calciatore ha giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli. Nato come mezzala, si afferma nel ruolo di trequartista: sotto la guida di Giovanni Galeone, vive a Pescara due stagioni importanti prima di trasferirsi a Cagliari. I primi passi da allenatore Termina la carriera all’Aglianese, dove inizia ad allenare. Una stagione in C2, poi va alla Spal in C1 e infine al Grosseto. ... Leggi su newsmondo

Guillaumemp : La Gazzetta ajoute le nom de.... Massimiliano Allegri. #Juve - infoitsport : Massimiliano Allegri, dalla fuga sull'altare ai tanti trionfi con la Juventus - SmorfiaDigitale : Massimiliano Allegri molto richiesto - juvemyheart : RT @FrancisJUnder12: Auguri al nostro grande Massimiliano #Allegri - TMW_radio : ???#OnThisDay #11agosto ??Tanti auguri a Massimiliano #Allegri! L'ex tecnico di #Milan e #Juventus compie 53 anni… -