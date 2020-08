Maserati Trofeo, forza bruta anche per le berline Ghibli e Quattroporte – FOTO (Di martedì 11 agosto 2020) forza bruta. È ciò che distingue la nuova gamma Trofeo della Maserati, composta da Ghibli, Quattroporte e Levante con motore V8 3.9 biturbo da 580 cavalli di potenza massima e 730 Nm di coppia motrice. Lo stesso aveva già debuttato sulla Levante Trofeo e ora arriva in tutta la sua gloria sotto al cofano delle berline del Tridente. Le Maserati Trofeo si riconoscono per particolari ad hoc come le appendici aerodinamiche dedicate, l’estrattore posteriore di fibra di carbonio, le feritoie sul cofano – servono per evacuare i “bollenti spiriti” del V8 – e le finiture rosse alla base dei tre sfoghi dell’aria presenti sui parafanghi anteriori. Le auto poggiano su ... Leggi su ilfattoquotidiano

