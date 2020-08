Marsiglia (FederPetroli Italia): con incidente Beirut compromesso export petrolifero italiano (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – “Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell’export Italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Libano sarà compromesso con forti perdite“. Lo ha dichiarato il Presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia. “Diverse raffinerie Italiane – prosegue Marsiglia – fanno partire petroliere con destinazione Beirut. Il Libano è un Paese che ha sempre rappresentato un mercato proficuo per l’Oil & Gas Italiano. Parliamo non solo di Raffinazione ma siamo in gara per diversi asset nell’OffShore a largo di Beirut. Con la chiusura del porto lo scalo di Tripoli più a nord non ... Leggi su quifinanza

EnergiaOltre : “Con il porto di #Beirut devastato, gran parte dell’export italiano derivato dalla #raffinazione con destinazione… - AntigoneCris : RT @FederPetroliita: PRESS RELEASE LIBANO – MARSIGLIA (FEDERPETROLI ITALIA): CON INCIDENTE BEIRUT COMPROMESSO EXPORT PETROLIFERO ITALIANO… - TorciaPolitica : RT @FederPetroliita: PRESS RELEASE LIBANO – MARSIGLIA (FEDERPETROLI ITALIA): CON INCIDENTE BEIRUT COMPROMESSO EXPORT PETROLIFERO ITALIANO… - MiMarsiglia : RT @FederPetroliita: PRESS RELEASE LIBANO – MARSIGLIA (FEDERPETROLI ITALIA): CON INCIDENTE BEIRUT COMPROMESSO EXPORT PETROLIFERO ITALIANO… - preuniop : “Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell’export italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia FederPetroli Marsiglia (FederPetroli Italia): con incidente Beirut compromesso export petrolifero italiano Teleborsa Marsiglia (FederPetroli Italia): con incidente Beirut compromesso export petrolifero italiano

(Teleborsa) - "Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell’export italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Libano sarà compromesso con forti perdite". Lo ha dichiarato il Presidente ...

Libano: Marsiglia (FederPetroli Italia), con incidente Beirut compromesso export petrolifero italiano

Roma , 11 ago 10:23 - (Agenzia Nova) - Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell'export italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Libano sarà compromesso con forti perdite. Lo ha d ...

(Teleborsa) - "Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell’export italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Libano sarà compromesso con forti perdite". Lo ha dichiarato il Presidente ...Roma , 11 ago 10:23 - (Agenzia Nova) - Con il Porto di Beirut devastato, gran parte dell'export italiano derivato dalla raffinazione con destinazione Libano sarà compromesso con forti perdite. Lo ha d ...