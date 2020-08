Mara Venier struccata e spettinata: come non si è mai vista, trattenete il fiato [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Mara Venier e il signor Carraro, classe 1942, sono uniti e innamoratissimi come due ventenni. Negli ultimi tempi Mara è stata molto preoccupata, il covid le ha dato dei pensieri ed è caduta due volte. Tuttavia, l’amore è fortissimo e in questo selfie si vede benissimo. Quando Nicola è tornato a casa dopo essere stato in ospedale, la conduttrice ha ritrovato la felicità: “Finalmente sei con me, quanto mi hai fatto preoccupare marito mio“. Una dichiarazione semplice, dal cuore, che ha commosso il web intero. D’altra parte gli spettatori si erano altrettanto preoccupati per la loro beniamina, dopo aver notato il suo volto cupo e triste durante la diretta di Domenica In. Un altro aspetto meraviglioso di questo scatto pubblicato dalla ‘zia ... Leggi su velvetgossip

LuanaP1989 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. - Susy0121031997 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. - LadyNews_ : #MaraVenier shock: 'Ho avuto una profonda #depressione' - marcocramat : @VJimmyV Bellissima Mara Venier - cody53250131 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, ma quanto sono belli? Marito, figli, nuora, genero e nipote: tutti insieme TuttiVip Myrta Merlino sfida Mara Venier e Brabara d’Urso: “Lavoro a una domenica pomeriggio su La7”

Myrta Merlino contro Mara Venier e Barbara d'Urso? L'idea sarebbe questa, benché la giornalista precisa che si tratta di un progetto ancora in cantiere e non è chiaro se si partirà a settembre ...

DILETTA LEOTTA, SENSUALE SIRENA "ZEN" IN FONDO AL MARE... LE FOTO

Diletta Leotta in fondo al mare blu della Sardegna con un bikini nero che risalta ancor più il suo fisico da urlo: posta un video in versione sirena, nelle sue Instagram Stories, della sua immersione ...

Myrta Merlino contro Mara Venier e Barbara d'Urso? L'idea sarebbe questa, benché la giornalista precisa che si tratta di un progetto ancora in cantiere e non è chiaro se si partirà a settembre ...Diletta Leotta in fondo al mare blu della Sardegna con un bikini nero che risalta ancor più il suo fisico da urlo: posta un video in versione sirena, nelle sue Instagram Stories, della sua immersione ...