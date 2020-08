Mara Venier ossessione irrefrenabile; parla il marito: “Mi sveglia e…” (Di martedì 11 agosto 2020) Tra le conduttrici più amate e seguite della televisione italiana è giusto parlare di Mara Venier. La conduttrice di Domenica in, che si gode meritatamente le sue vacanze lontana dalla televisione, tornerà presto ad allietare le domeniche degli italiani. Ora, però, a parlare è suo marito Nicola Carraro. Le manie di Mara Venier Mara Venier … L'articolo Mara Venier ossessione irrefrenabile; parla il marito: “Mi sveglia e…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LuanaP1989 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. - Susy0121031997 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. - LadyNews_ : #MaraVenier shock: 'Ho avuto una profonda #depressione' - marcocramat : @VJimmyV Bellissima Mara Venier - cody53250131 : RT @AlfanoToni: Cuadrado è la Mara Venier della Juventus Football club. Spoilera, anticipa, fa tutto lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

TuttiVip

Mara Venier e il signor Carraro, classe 1942, sono uniti e innamoratissimi come due ventenni. Negli ultimi tempi Mara è stata molto preoccupata, il covid le ha dato dei pensieri ed è caduta due volte.Tra le conduttrici più amate e seguite della televisione italiana è giusto parlare di Mara Venier. La conduttrice di Domenica in, che si gode meritatamente le sue vacanze lontana dalla televisione, to ...