Manchester United-Siviglia in tv: data, orario, come vedere in streaming semifinale Europa League (Di martedì 11 agosto 2020) Domenica 16 agosto alle 21:00 il Manchester United sfiderà il Siviglia in occasione della prima semifinale di Europa League 2019/2020. C’è grande attesa a Colonia che prima di ospitare la finalissima sarà teatro di questo atteso banco di prova per le due squadre a caccia del pass per l’ultimo atto. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola in tempo reale del match. Dopo la vittoria sul Copenaghen per 1-0, i red devils vanno a caccia della finale ma dovranno prima vedersela con gli andalusi. Ad attenderli dall’altra parte del tabellone una tra Inter e ... Leggi su sportface

