Maltempo USA, devastante “Derecho” con venti a 160km/h semina distruzione nel Midwest: case distrutte e un milione di persone senza elettricità [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Una tempesta con venti da uragano a 160km/h si e’ abbattuta sul Midwest degli Stati Uniti, colpendo anche Chicago. La tempesta, nota come “Derecho”, ha causato diversi danni distruggendo case e ribaltando veicoli dal Nebraska all’Iowa, dal Wisconsin all’Illinois (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Oltre 1,1 milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica, di cui oltre 570mila solo in Illinois. Per “Derecho” si intendono fenomeni temporaleschi che spesso rappresentano delle vere e proprie linee temporalesche, o meglio estese “linee di groppo”, che possono estendersi per centinaia di miglia lungo le pianure degli USA, causando numerosi danni a seguito di forti rovesci di pioggia, grandinate, ... Leggi su meteoweb.eu

Messina - A causa della bomba d'acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sull'arteria che è interrotta. Un'aut ...

Allerta meteo in Sicilia: previsto possibile maltempo fino a lunedì

Allerta meteo in Sicilia per le prossime ore: lo ha comunicato il Dipartimento regionale della Protezione Civile. Si prevedono rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento anche a ...

Messina - A causa della bomba d'acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sull'arteria che è interrotta. Un'aut ...