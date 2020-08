Maltempo Trentino Alto Adige, notte di forti temporali: frane, torrenti esondati e abitazioni evacuate [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) forti temporali hanno provocato frane, smottamenti e abitazioni evacuate nella notte in Trentino Alto Adige. A Vigo di Fassa, evacuate cinque abitazioni causa uno smottamento. Nessuna persona e’ rimasta ferita ma, data l’instabilita’ complessiva della zona minacciata da una colata di fango e sassi, e’ stato preferito isolarla. Paura in Val di Genova nel Trentino Occidentale dove due diverse frane e l’ingente quantita’ d’acqua facendo rigonfiare il corso d’acqua hanno bloccato a 1.300 metri in un rifugio una sessantina di persone che nel corso della serata sono state riportate a valle dalla macchina dei soccorsi. In ... Leggi su meteoweb.eu

TRENTO. Sono cinque le abitazioni che a Vigo di Fassa sono state evacuate a causa dello smottamento avvenuto nella tarda serata di ieri. Il maltempo si è abbattuto in maniera violenta in diverse zone ...

BOLZANO. Ancora una volta la furia inaudita del maltempo si è abbattuta su tutta la nostra regione. Ad essere colpito oltre al Trentino con diversi smottamenti in Val Genova (QUI L'ARTICOLO) e Vigo di ...

