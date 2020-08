"Mai visto nulla del genere". Guido Crosetto tutto da godere: demolisce Parenzo e Telese, definitivo (Di martedì 11 agosto 2020) Severo, ma giusto. Si parla di Guido Crosetto, il quale mette nel mirino In Onda, la trasmissione di approfondimento politico de La7 condotta da David Parenzo e Luca Telese. Roba forse più sbilanciata a sinistra rispetto anche a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Insomma, roba da record. E Crosetto punta il dito contro il teatrino rosso spinto. Lo fa con un tweet, postato nella mattinata di martedì 11 agosto, in cui scrive: "Sto guardando la puntata di ieri sera di In Onda. Ho raramente tempo di seguirla la sera e mai la mattina ma questa è la settimana di vacanza - premette -. Devo confessare di aver visto raramente una trasmissione più smaccatamente di parte e priva di contraddittorio", conclude il Gigante di Fratelli d'Italia, meritevole dei celeberrimi 92 ... Leggi su liberoquotidiano

Gazzetta_it : #EuropaLeague #Conte: 'Mai visto un #Lukaku così. Grande @Inter, vogliamo il massimo' - mirkocalemme : Comunque... La mano di Messi c'era. In questo video un replay che durante la gara non s'era mai visto. O forse me l… - alex_orlowski : Un tweet così schifoso non lo avevo mai visto. #facciamorete - Angelika040571 : RT @GuidoCrosetto: Sto guardando la puntata di ieri sera di @InOndaLa7. Ho raramente tempo di seguirla la sera e mai la mattina ma questa è… - eneacms : @alexiacmsgdr io....... non ho mai visto skam, devo recuperare -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Conte dopo Inter-Leverkusen: "Mai visto un Lukaku così. Ma deve ringraziare la squadra" Sky Sport Napoli, mai così pochi gol in 10 anni: in rete una volta su nove conclusioni

Mai così male dal 2010/11. 79 reti in 51 partite ufficiali, con una media di 1.5 gol a partita. Una rete e mezzo, ben distante dagli anni in cui il Napoli viaggiava a medie che oggi tiene la sola Atal ...

Tradimenti, soldi e 17 coltellate. La «Circe» che divise l’Italia

La Circe della Versilia se ne è andata un anno e mezzo fa in pieno inverno. Aveva ottant’anni, ma nell’immaginario di un pezzo di Italia sarà sempre la cinquantenne biondo platino di Forte dei Marmi c ...

Mai così male dal 2010/11. 79 reti in 51 partite ufficiali, con una media di 1.5 gol a partita. Una rete e mezzo, ben distante dagli anni in cui il Napoli viaggiava a medie che oggi tiene la sola Atal ...La Circe della Versilia se ne è andata un anno e mezzo fa in pieno inverno. Aveva ottant’anni, ma nell’immaginario di un pezzo di Italia sarà sempre la cinquantenne biondo platino di Forte dei Marmi c ...