"Magalhaes? Napoli è il posto giusto per lui". Parola dell'ex ct del Brasile Under 20 (Di martedì 11 agosto 2020) Napoli - A Napoli Gabriel Magalhaes può trovare la situazione migliore per migliorarsi ed esplodere. Lo pensa Rogerio Micale , ex commissario tecnico del Brasile Under 20, che ha avuto alle sue ... Leggi su corrieredellosport

cn1926it : #Gabriel, l’ex CT del #Brasile U20: “#Napoli è il posto migliore dove giocare” #Calciomercato - SeEarn : SPORTITALIA – MAGALHAES, NAPOLI PIAZZA GRADITA PER RAGGIUNGERE L’AMICO OSIMHEN #Gabriel #Magalhaes #gradimento… - NCN_it : SPORTITALIA – MAGALHAES, NAPOLI PIAZZA GRADITA PER RAGGIUNGERE L’AMICO OSIMHEN #Gabriel #Magalhaes #gradimento… - sportli26181512 : 'Magalhaes? Napoli è il posto giusto per lui'. Parola dell'ex ct del Brasile Under 20: L'allenatore Rogerio Micale… - FootballScout24 : RT @kisskissnapoli: #GABRIEL, IL CT CHE LO HA CONVOCATO IN #BRASILE U20: 'NAPOLI IL MIGLIOR POSTO PER UN BRASILIANO. #GATTUSO PUO' SCHIERA… -

Ultime Notizie dalla rete : Magalhaes Napoli "Magalhaes? Napoli è il posto giusto per lui". Parola dell'ex ct del Brasile Under 20 Corriere dello Sport "Napoli ideale per Magalhaes". Parola dell'ex ct brasiliano Under 20

NAPOLI – Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano del Lilla che piace tanto al Napoli, può trovare un ambiente ideale nel club partenopeo. Lo sostiene Rogerio Micale, ex commissario tecnico de ...

"Magalhaes? Napoli è il posto giusto per lui". Parola dell'ex ct del Brasile Under 20

NAPOLI – A Napoli Gabriel Magalhaes può trovare la situazione migliore per migliorarsi ed esplodere. Lo pensa Rogerio Micale, ex commissario tecnico del Brasile Under 20, che ha avuto alle sue dipende ...

NAPOLI – Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano del Lilla che piace tanto al Napoli, può trovare un ambiente ideale nel club partenopeo. Lo sostiene Rogerio Micale, ex commissario tecnico de ...NAPOLI – A Napoli Gabriel Magalhaes può trovare la situazione migliore per migliorarsi ed esplodere. Lo pensa Rogerio Micale, ex commissario tecnico del Brasile Under 20, che ha avuto alle sue dipende ...