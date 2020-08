MacGruber: Will Forte star della serie tratta dall'omonimo film (Di martedì 11 agosto 2020) Will Forte riprenderà il ruolo di MacGruber in occasione della nuova serie di cui Peacock ha ordinato la produzione di otto episodi. MacGruber, dopo il film del 2010, diventerà una serie tv con protagonista Will Forte, impegnato come interprete, produttore e co-sceneggiatore. Peacock, la piattaforma di streaming di NBCUniversal, ha infatti ordinato la produzione di otto puntate della nuova comedy. Il personaggio di MacGruber ha debuttato sugli schermi di Saturday Night Live come parodia di MacGyver e Will Forte ha poi ripreso il ruolo in occasione del lungometraggio. Secondo le fonti di Deadline, nel progetto destinato al piccolo schermo ... Leggi su movieplayer

badtasteit : #MacGruber: #Peacock ordina la produzione della comedy con protagonista #WillForte -

Ultime Notizie dalla rete : MacGruber Will MacGruber: Will Forte star della serie tratta dall'omonimo film Movieplayer.it MacGruber: Will Forte star della serie tratta dall'omonimo film

Will Forte riprenderà il ruolo di MacGruber in occasione della nuova serie di cui Peacock ha ordinato la produzione di otto episodi. MacGruber, dopo il film del 2010, diventerà una serie tv con protag ...

Will Forte riprenderà il ruolo di MacGruber in occasione della nuova serie di cui Peacock ha ordinato la produzione di otto episodi. MacGruber, dopo il film del 2010, diventerà una serie tv con protag ...