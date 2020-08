Ma davvero? Juventus, sconcertante gaffe di Paola Ferrari nel cuore della notte: brividi e imbarazzo (Di martedì 11 agosto 2020) Oh mamma, Paola Ferrari. La signora del calcio in Rai incappa in una strepitosa e, sinceramente, incredibile gaffe. Succede che attorno all'1 del mattino di martedì 11 luglio, lady La domenica sportiva posti sul suo profilo Twitter ciò che potete vedere qui sotto. Una schermata del Televideo che recita: "Champions, Atletico Madrid Covid-positivo. Ripescata la Juventus". Il riferimento è ovviamente ai due dell'Atletico positivi al coronavirus. Ma altrettanto ovviamente è una fake news, una balla spaziale. Che trae però in inganno la Ferrari, che rilancia il tutto sui suoi profilo con tanto di commento "boom" e hashtag #speranza. Insomma, una discreta figuraccia per Paola Ferrari, che forse sperava più degli juventini che ... Leggi su liberoquotidiano

oscarvalle1984 : RT @Pasky973: Finora li ho ignorati perché non lo ritengo una cosa possibile ma davvero potrebbe venire #Marcelo alla #Juventus con #AlexSa… - Pasky973 : Finora li ho ignorati perché non lo ritengo una cosa possibile ma davvero potrebbe venire #Marcelo alla #Juventus c… - Alessandra_PD10 : lo dico ora che dormite tutti. Se la #Juventus riesce davvero a scambiare Perin con Gosens, tiro giù tutto il twitt… - Ma_Do_Sd : Sarebbe davvero un peccato se Matuidi non superasse le visite e rimanesse altri 10 mesi a libro paga della juventus - SwainTest : Fake, che poi scusate perché proprio la Juventus? Perché ha Ronaldo? Ma far passare direttamente il Lipsia? Io davv… -