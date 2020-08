M5S, proibito elogiare Lozzi. Dal blog delle stelle spariscono le lodi al suo municipio (Di martedì 11 agosto 2020) Sembrerebbe un comportamento tipico di una età fanciullesca, invece parliamo di adulti e soprattutto di un movimento politico. È accaduta a Roma, nel VII municipio. Una iniziativa per promuovere la raccolta differenziata tanto lodevole e ingegnosa da finire come “best practice” da raccontare nella sezione “Storie guerriere” del blog delle stelle in cui compaiono le narrazioni che sui territori hanno fatto la differenza. Peccato che dopo “poche ore” tutto sia stato rimosso e la pagina sia scomparsa. Il motivo della repentina cancellazione lo dà romatoday.it e ricade nel fatto che il VII municipio, dove la pratica viene sperimentata, è amministrato dalla presidente Monica Lozzi, che da poco ha comunicato ufficialmente ... Leggi su ilparagone

