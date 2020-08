Lungimiranza geostrategica, manipolazione economica e nazionalismo cinese (Di martedì 11 agosto 2020) I grandi imperi sopravvivono se sono lungimiranti. E la Cina di oggi, impero silente per molti decenni, non fa mistero della sua capacità di pensare in termini di generazioni. «Le oche cinesi sanno volare lontano e in sicurezza, attraverso venti e tempeste, perché si muovono in stormi e si aiutano l’una con l’altra, come una squadra» ha detto nella primavera del 2017 il Presidente della Repubblica popolare, Xi Jinping. «Il loro messaggio è che il modo migliore per affrontare le sfide e per raggiungere lo sviluppo migliore è attraverso la cooperazione.» Seconda economia del pianeta, la Cina di oggi da una parte usa il suo enorme potere di investimento economico per comprare influenza in ogni anfratto del pianeta; dall’altra intende portare avanti l’espansionismo culturale tramite prestiti facili e ... Leggi su nextquotidiano

