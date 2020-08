Ludovica Pagani Instagram, magnetica mentre prende il sole in piscina: «La perfezione!» (Di martedì 11 agosto 2020) L’estate 2020 dei followers di Ludovica Pagani su Instagram diventa ogni giorno sempre più interessante. La showgirl ha pensato bene di condividere con loro alcuni momenti della sua vacanza in Sardegna. Il suo ultimo post in costume è a dir poco irresistibile. Davanti a tanta meraviglia, la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. La bella conduttrice sportiva, grazie al costante allenamento fisico, ha superato la prova costume a pieni voti. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Ogni volta i complimenti sono infiniti. Non c’è nulla da fare, Ludovica è la donna dei sogni. Leggi anche –> Ludovica Pagani Instagram, fascino da ... Leggi su urbanpost

L’estate 2020 dei followers di Ludovica Pagani su Instagram diventa ogni giorno sempre più interessante. La showgirl ha pensato bene di condividere con loro alcuni momenti della sua vacanza in Sardegn ...

RAFFAELLA FICO, il lato B al tramonto è poesia. E la mano del fidanzato.. LE FOTO

My sunset, scrive Raffaella Fico nella didascalia. Due foto di un tramonto suggestivo a Mykonos. Ma più del sole che fa capolino su un mare da sogno, i fans sono rimasti rapiti per il lato B della sho ...

