Lozano verso l’addio, tre club della Liga sul messicano (Di martedì 11 agosto 2020) Lozano potrebbe andare nella Liga Lozano potrebbe salutare Napoli, destinazione Spagna. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, tre club della Liga hanno preso informazioni … L'articolo Lozano verso l’addio, tre club della Liga sul messicano proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Auriemma su Tuttosport: 'Mini rivoluzione nel Napoli, certe cinque cessioni: Lozano verso il Genoa' - cn1926it : #Lozano verso la conferma, sull’esterno può restare anche #Ounas: la situazione - gianmarcogio_ : Il mercato entra nel vivo. Tra i top via #Milik e #Allan. #Callejon in scadenza, ieri lui e il polacco hanno saluta… - OggiCome : @RiCaliendo @armcopp Direi che con l'acquisto di lozano e di osimhen abbia già dato una piccola risposta, però si v… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano verso

CalcioNapoli1926.it

85' - PALO DI LOZANO! Traversone di Politano dalla destra sul secondo palo, Lozano colpisce e trova la base del palo! 84' - Mario Rui scodella ancora per Milik, il polacco controlla e calcia ma trova ...In mattinata Lorenzo Insigne è stato a Castel Volturno, dove è stato visitato dallo staff sanitario. Lì, al centro sportivo, c'è un moderato ottimismo sulle condizioni del capitano. In attesa dell'esa ...