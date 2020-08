Lo squalo: la stella cadente che si vede nel film era vera (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo quanto dichiarato da Spielberg e alcuni dei produttori de Lo squalo, la stella cadente che si vede nel film era vera e non un semplice effetto ottico. A proposito di stelle cadenti, sapete che nel documentario intitolato The Making of Steven Spielberg Lo squalo, del 1995, il regista e i produttori del film parlano della scena della stella cadente affermando che la ripresa, in realtà, era assolutamente autentica. Spielberg afferma che la stella cadente che potete vedere nel video qui sopra e che appare durante la scena notturna in cui Brody carica il suo revolver era reale e non un mero effetto ottico. Nonostante la durata delle riprese fosse stata stimata ... Leggi su movieplayer

viktorslave22 : Casa ?? Grattacielo ?? Luna ?? Stella ?? Porco ?? Mucca ?? Squalo ?? Pinguino ?? Palazzo ?? Fuoco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : squalo stella Lo squalo: la stella cadente che si vede nel film era vera Movieplayer.it Lo squalo: la stella cadente che si vede nel film era vera

Secondo quanto dichiarato da Spielberg e alcuni dei produttori de Lo squalo, la stella cadente che si vede nel film era vera e non un semplice effetto ottico. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 11/08/2020 A ...

Secondo quanto dichiarato da Spielberg e alcuni dei produttori de Lo squalo, la stella cadente che si vede nel film era vera e non un semplice effetto ottico. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 11/08/2020 A ...