Lo Show dei Record, le anticipazioni della puntata dell’11 agosto su Canale 5 (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Show dei Record, le anticipazioni del 11 agosto su Canale 5 Quarta puntata in replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti e in onda questa sera, 11 agosto 2020, in prima serata su Canale 5. Persone provenienti da ogni parte del mondo e con uno speciale talento da mettere in mostra sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto ... Leggi su tpi

