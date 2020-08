Lo Chateau de la Chevre D'Or, una vista emozionante sul Mediterraneo (Di martedì 11 agosto 2020) Quando ci si trova in angolo di paradiso come questo si rinasce. Stiamo parlando dello Chateau de la Chèvre D'Or di Éze: un magnifico castello sospeso sui ripidi pendii della Riviera francese che, con la sua emozionante vista sul Mediterraneo, riserva momenti di assoluta dolcezza. Una piscina immersa nella natura, profumati giardini, massaggi indiani, sole, relax. Le camere, suite, appartamenti sono tutti incantevoli. Per me e Leone, il mio indomabile cane, è stata un'esperienza indimenticabile. A partire dal cibo sopraffino: grandi classici della gastronomia francese e specialità mediterranee, con in più la magnifica vista dei 2 ristoranti. A cominciare da La Chèvre d'Or, premiato con due stelle Michelin. L'executive chef, che segue tutti i ... Leggi su liberoquotidiano

