LIVE – Spezia-Chievo 1-0, ritorno semifinale playoff Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di martedì 11 agosto 2020) Alle 21:00 di martedì 11 agosto Spezia e Chievo scenderanno in campo in occasione del ritorno della semifinale di playoff Serie B 2019/2020. Il Chievo ha vinto 2-0 la partita di andata, uno scarto di due gol non semplice da recuperare per i padroni di casa. L’allenatore Aglietti si sta confermando uno specialista dei playoff, dopo quelli vinti l’anno scorso alla guida dell’Hellas Verona. La finale è ormai alla portata, ma lo Spezia non ci sta e potrà attaccare senza preoccuparsi più di tanto di un eventuale gol subito: ricordiamo che non c’è la regola dei gol che valgono doppio in trasferta come nelle competizioni europee. Sportface.it non vi ... Leggi su sportface

DAZN_IT : I suoi gol negli ultimi match sono stati decisivi ??? Luca Garritano vuole continuare ad essere determinante per il… - GazzettadellaSp : Un inizio come nei sogni: Spezia - Chievo 1-0 (live) - SuperGametvone : SPEZIA vs CHIEVO VERONA LIVE, SERIE B PLAY-OFF 2nd Leg Spezia - Chievo L... - Jimho_Varsity1 : ITALY: Serie B - Play Offs - Semi-finals 03:00 PM, August 11, 2020 Spezia Vs. Chievo | Soccer Live 2020 Watch Live… - GazzettadellaSp : Oltre mille tifosi accompagnano le Aquile nell'arena del Picco: Spezia - Chievo 0-0 (live) -