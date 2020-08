Live – Atalanta-Psg, la conferenza stampa Gasperini (Di martedì 11 agosto 2020) Vigilia di Champions League per la sorprendente Atalanta che domani affronterà il Paris Saint Germain, una gara secca che può dare una mano ai ragazzi di Gian Piero Gasperini per approdare alle semifinale della massima competizione calcistica continentale. Il mister della Dea in sala stampa dalle 18.30 presenta la partita contro i forti rivali francesi. Live – Atalanta-Psg, la conferenza stampa Gasperini ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

