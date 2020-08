Libano, manifestazioni contro il governo già dimesso (Di martedì 11 agosto 2020) La fine dell'Esecutivo non basta secondo il parere della folla, che da giorni è in strada perché, vuole la testa dei responsabili delle esplosioni e di 30 anni di malgoverno. Hezbollah rifiuta l'idea ... Leggi su tg.la7

La fine dell'Esecutivo non basta secondo il parere della folla, che da giorni è in strada perché, vuole la testa dei responsabili delle esplosioni e di 30 anni di malgoverno. Hezbollah rifiuta l'idea ...

I 250 milioni di euro di aiuti per il Libano non fermeranno il declino

La devastazione di Beirut ha colpito il mondo intero. Le esplosioni che hanno raso al suolo il porto e distrutto parte della città, causando centinaia di morti e migliaia di feriti e sfollati, potrebb ...

