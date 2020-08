Libano, manifestanti entrano in piazza dei Martiri a Beirut al grido di «Rivoluzione» – Video (Di martedì 11 agosto 2020) Sono centinaia i manifestanti che stanno affluendo nella piazza dei Martiri di Beirut, in Libano, per esprimere la propria rabbia nei confronti del governo e delle istituzioni, accusate di essere responsabili della doppia esplosione di martedì 4 agosto. Nel disastro sono morte almeno 200 persone e decine risultano ancora disperse. August 11, 2020 Al momento, come riportato dai reporter dell’Ansa, decine di attivisti si sono posizionati per un sit-in di fronte alla moschea al Amin e nei pressi della statua dei Martiri, decine di attivisti e manifestanti sono in piedi. Altri gruppi si dirigono invece verso la sede del Parlamento, dove ci sono ancora le barriere erette dalle autorità negli scorsi mesi di proteste – e dove ora è ... Leggi su open.online

