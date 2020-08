Leonardo: la clip inedita della nuova serie evento RAI (Di martedì 11 agosto 2020) Leonardo, la nuova serie evento RAI, che andrà in onda nel 2021, svela una parte del maestoso set in una clip inedita. Leonardo, la serie evento della RAI, mostra qualche dettaglio del suo set maestoso nella clip inedita con le musiche di John Paesano. Coproduzione internazionale, primo progetto a guida italiana dell'Alleanza tra i principali broadcaster pubblici dell'Europa continentale, la serie tv andrà in onda nel corso del 2021. Oltre 50 location, circa 500 addetti, oltre 1900 ore di lavorazione, 3000 comparse e 2500 costumi per la nuova serie evento RAI che ha appena terminato le riprese a Roma. ... Leggi su movieplayer

Raiofficialnews : Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi… - Ourstarrynight3 : RT @Raiofficialnews: Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi più… - gameoftroses : RT @Raiofficialnews: Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi più… - mrshevrondalee : RT @Raiofficialnews: Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi più… - periodramaz : RT @Raiofficialnews: Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi più… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo clip Leonardo: la clip inedita della nuova serie evento RAI Movieplayer.it Tv: concluse a Roma riprese della serie evento Rai 'Leonardo'

Sono terminate oggi a Roma le riprese della serie evento Rai 'Leonardo' del 2021, la prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown, grazie all’applicazione di ...

Leonardo: la clip inedita della nuova serie evento RAI

Leonardo, la nuova serie evento RAI, che andrà in onda nel 2021, svela una parte del maestoso set in una clip inedita. Leonardo, la serie evento della RAI, mostra qualche dettaglio del suo set maestos ...

Sono terminate oggi a Roma le riprese della serie evento Rai 'Leonardo' del 2021, la prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown, grazie all’applicazione di ...Leonardo, la nuova serie evento RAI, che andrà in onda nel 2021, svela una parte del maestoso set in una clip inedita. Leonardo, la serie evento della RAI, mostra qualche dettaglio del suo set maestos ...