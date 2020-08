Lei gli mette le corna, lui si vendica sull’altare: la vendetta lascia il parroco senza parole, assurdo (Di martedì 11 agosto 2020) “Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre“, parole forti che mettono suspance e fanno battere il cuore a tutti gli sposi pronti davanti all’altare. È il momento che consolida la relazione, l’attimo in cui tutti i ricordi, i pensieri, le paure ritornano alla mente e soprattutto l’ansia che qualcuno abbia qualcosa da svelare. Tra gli occhi vaganti e le risate varie degli invitati, tutti si chiedono cosa accadrebbe se qualcuno si alzasse per dire qualcosa? Se qualcuno volesse avanzare delle pretese sulla sposa o sullo sposo? Questa volta è successo e la voce non proveniva dal pubblico, ma proprio dallo sposo. La vendetta va servita fredda Questo è ciò che è accaduto ad un matrimonio, ed è successo proprio sull’altare: lo sposo ha aspettato ... Leggi su velvetgossip

borghi_claudio : @Fragment_84 @Francis79672437 @LadyMagenta1 @fattoquotidiano E' sicuro che non producano beni di consumo? Secondo l… - AzzolinaLucia : #BuonCompleannoPresidente #Conte. Grazie per il lavoro che sta portando avanti con determinazione per tutti gli ita… - MaxRibaudo : @AdrianaSpappa @davcarretta Lei. Non ci credi perchè sei donna e credi che il capo sia un'altra o un altro. Ma è st… - gigiostars : @Michelaarancino @_SpaceJay___ Se leggi quel che scrive e come attacca gli italiani, o ci sei o ci fai! Sarà nata q… - AriannaFregni : @Mp4702200409 @Filomen93238258 @delfino1169 e che non deludera`chi crede in lui, lei in primix e poi tutti gli altri. -

Ultime Notizie dalla rete : Lei gli Lei gli chiede una sigaretta, lui le ruba cellulare e documenti: il ladro rischia il linciaggio Genova24.it "Vaccino non sia obbligatorio". Si scatena la "rissa" sul Covid

Che tra gli alleati del governo giallorosso ci siano tensioni e visioni differenti su molti temi è noto da tempo. Nervosismi spesso malcelati che scuotono l’esecutivo e lo logorano poco alla volta. Co ...

Ostia, la nuova spiaggia libera è casa del beach soccer: un torneo Mundial e uno riservato agli stabilimenti

Continua il rilancio della spiaggia SPQR di Ostia. Dopo l'inaugurazione alla presenza della sindaca Virginia Raggi, prende il via questa sera la 20a edizione del beach Soccer targato Club Italia. Ad a ...

Che tra gli alleati del governo giallorosso ci siano tensioni e visioni differenti su molti temi è noto da tempo. Nervosismi spesso malcelati che scuotono l’esecutivo e lo logorano poco alla volta. Co ...Continua il rilancio della spiaggia SPQR di Ostia. Dopo l'inaugurazione alla presenza della sindaca Virginia Raggi, prende il via questa sera la 20a edizione del beach Soccer targato Club Italia. Ad a ...