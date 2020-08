Leghisti veneti con il bonus da 600 euro: c’è anche il vice di Zaia (Di martedì 11 agosto 2020) anche il vice di Zaia alla Regione Veneto ha chiesto il bonus 600 euro, lui risponde: “A mia insaputa”. Altri Leghisti lo hanno ottenuto. Fino adesso, esclusa la prima autodenunciata che è in area progressista, sono soprattutto i Leghisti ad ammettere di avere chiesto e ottenuto il bonus Inps riservato alle partite iva ‘davvero’ in difficoltà. Ma i soldi, si sa, fanno gola a tutti. Due consiglieri regionali Leghisti del Veneto, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli, e il vicepresidente della stessa Regione, vice di Luca Zaia, Gianluca Forcolin, hanno richiesto il bonus da 600 euro ... Leggi su chenews

“L’orientamento è quello di non mettere in lista chi ha chiesto il bonus Covid”. Lorenzo Fontana ha confermato al Corriere della Sera che la Lega prenderà seri provvedimenti nei confronti dei rapprese ...La lista dei consiglieri e assessori regionali che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro riservato alle partite Iva a causa del Covid si arricchisce di nuovi nomi. Tre, in particolare, provengono da ...