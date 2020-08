Le sirene di Titano di Vonnegut, un vaccino contro i miti della contemporaneità (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi che la digitalizzazione ha trasformato il mondo in un paese globale dove più nazioni sono toccate da fenomeni simili – pandemie, immigrazioni, crisi finanziarie eccetera – la fantascienza è un genere più che mai attuale e quella di Kurt Vonnegut, che inietta nel lettore robuste dosi di umorismo, un vaccino ideale contro le illusioni e i falsi miti.Bompiani sta ripubblicando in una nuova traduzione a opera di Vincenzo Mantovani, i titoli dell’autore americano, venuto a mancare nel 2007. L’ultimo, disponibile in libreria dal 22 luglio, è Le sirene di Titano, il secondo romanzo, uscito in America nel 1959. Il primo era Piano meccanico, una distopia in parte riuscita, ma nella quale Vonnegut non aveva ancora trovato ... Leggi su wired

Bompiani si è data la missione di ripubblicare, in nuove traduzioni di Vincenzo Mantovani, l'opera omnia di Kurt Vonnegut jr. Procedendo in ordine sparso, dopo La colazione dei campioni, Galápagos, Tu ...

