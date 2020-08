Le regole anti-coronavirus per le Regionali e il referendum: così si voterà il 20-21 settembre (Di martedì 11 agosto 2020) Accessi contingentati negli edifici, percorsi distinti, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, mascherina obbligatoria e da rimuovere solo per il riconoscimento, cabine da disporre alla maggior distanza possibile, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. E poi periodica pulizia di tavoli e cabine durante le operazioni di voto, con gli elettori invitati a detergere le mani in tre occasioni durante la permanenza nel seggio. Sono alcune delle norme stabilite in un protocollo firmato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e dal ministro della Salute Roberto Speranza in vista del voto di settembre, quando gli italiani saranno chiamati alle urne sia per il referendum sul taglio dei parlamentari che per la tornata di Regionali e amministrative. La serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : regole anti Se non sai, chiedi. Tutte le regole anti Covid valide in Piemonte fino al 7 settembre La Stampa Vanno contrastati i rapporti irregolari non le forme di buona flessibilità

Il contratto a termine e la somministrazione di manodopera sono state interessate negli ultimi due anni (precisamente, dal decreto «dignità» del 2018 in poi) da un maltrattamento legislativo del tutto ...

Viaggi all’estero: ecco le regole da rispettare per chi rientra in Italia

LECCO – Viaggi all’estero? Paese che vai regola anti-Covid che trovi quando rientri in Italia. Infatti, rispetto a dove si è stati, al rientro in Italia si deve fare attenzione alle regole anti contag ...

