Le ordinanze gemelle di Puglia, Sicilia e Campania: «Controlli per chi arriva da Spagna, Grecia e Malta» (Di martedì 11 agosto 2020) Tre regioni, tre ordinanze praticamente uguali. La regione Sicilia per contrastare la diffusione del Coronavirus ha stabilito che verranno disposte nuove misure di controllo sanitario su chi rientrerà da Malta, Spagna e Grecia, territori fortemente colpiti dalla pandemia. Una deicisione presa dopo i casi di persone risultate positive al Covid-19 una volta tornate da uno dei tre Paesi. La notizia è stata riportata da fonti di Palazzo d’Orleans vicine ad Ansa. Dello stesso tenore sono le comunicazioni fatte dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. In un post pubblicato su Facebook, si è rivolto a tutti i cittadini residenti in Campania «che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso ... Leggi su open.online

Per la polizia municipale ha messo a rischio automobilisti e studenti della vicina scuola: la proprietaria dovrà sborsare 340 euro. Raffica di ingiunzioni a Santa Maria a Monte: sanzioni anche per i r ...

Bloccata la banda dello spaccio Due gemelle smerciavano la droga

ESTE La droga veniva smerciata facilmente nella Bassa anche grazie a due sorelle gemelle. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este e della stazione di Borgo Veneto hann ...

