Le lacrime della bambina palestinese che guarda la sua casa demolita dalle ruspe israeliane (Di martedì 11 agosto 2020) Effetti tragici dell'occupazione israeliana in Palestina: mentre Netanyahu continua a ignorare tutti gli appelli delle Nazioni Unite e del mondo che rimane, comunque, inerte a guardare, succede che ...

Guardate quel video. Provate a immedesimarvi in quella bambina che piange disperata sulle rovine della casa in cui fino a poche ore prima viveva con i suoi genitori. Il suo rifugio, l’unica cosa che a ...Stamattina avevo delle commissioni di fare nel nostro capoluogo montano e ho optato per salire in bicicletta, per fortuna con la pedalata assistita, per cui è un piacere muoversi anche se le strade so ...