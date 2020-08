"Le ho mandato un messaggio, e...". Pascale-Paola Turci, la clamorosa indiscrezione dal "cuore" di Mediaset: come stanno le cose (Di martedì 11 agosto 2020) Ufficiale: Francesca Pascale e Paola Turci sono una coppia. Non che dopo le foto pubblicate da Oggi, quelle del bacio in bocca sullo yacht, ci fossero particolari dubbi. Ma ora arriva una autorevole conferma dal "cuore" di Mediaset. A parlare è Alessandro Cecchi Paone, che intervistato dal Corriere della Sera afferma: "È importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora". Insomma, dà per scontato che tra la Pascale e la Turci ci sia qualcosa in più rispetto a una semplice e intima amicizia (le due, ad ora, non hanno né confermato né smentito la relazione). Cecchi Paone aggiunge: "Francesca e io abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata. Le ho mandato un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : mandato messaggio Groenewegen in lacrime, il messaggio per Jakobsen: "Sono mortificato" Yahoo Eurosport IT Tania Cagnotto: “Ho scelto la vita, smetto la carriera”

Bolzano – Una magia, ogni volta che Tania si tuffava dal trampolino. Lei sinonimo di perfezione, bellezza e leggenda. Allenata costantemente dal papà Giorgio, la Cagnotto dice addio alla carriera, con ...

Referendum taglio parlamentari, le ragioni del ‘sì’ spiegate dal M5s

"Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari: da 945 a 600. Il MoVimento 5 Stelle vota Sì". Lo scrive il M5S sul blog, p ...

