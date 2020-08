Le Borse europee allungano il passo. A Piazza Affari rally Mediobanca e Banco Bpm (Di martedì 11 agosto 2020) Prevale l'ottimismo per una ripresa economica più forte, anche grazie al pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Usa. L'oro torna sotto i 2.000 dollari l'oncia. Balza lo Zew tedesco Leggi su ilsole24ore

“Dobbiamo prima realizzare l'alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento (con la Sicilia, ndr). Ci sono miracoli di ingegneria, ne ...

Borsa, accelera Piazza Affari insieme a tutti i mercati europei

Allungano il passo le principali borse europee dopo l’impennata della fiducia economica Zew in Germania, balzata a 71,5 punti, e nell’Ue, salita da 59,6 a 64 punti. Positivi i futures Usa in vista del ...

