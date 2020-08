Lazio, Immobile e quel retroscena di mercato: “mi ha cercato il Newcastle. Futuro? Firmerò un rinnovo triennale” (Di martedì 11 agosto 2020) Ciro Immobile ha appena concluso una stagione da record, conquistando il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A con il record di 36 gol, che gli è valso anche la conquista della Scarpa d’Oro. Marco Rosi/Getty ImagesEnnesimo traguardo pazzesco per l’attaccante della Lazio che, intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, ha giurato amore eterno ai colori biancocelesti: “rinnovo del contratto? Sto aspettando che mi chiamino. Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni, quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Lazio, l'annuncio di #Immobile - SkySport : Lazio, Immobile: 'Rinnovo e rimango a vita. David Silva? Lo aspettiamo a braccia aperte' - AntoMargiotta : RT @FrancescoG62: Ciro Immobile attacca Gasperini: “Ha detto una cazz***, ce l’ha con la Lazio” - FrancescoG62 : Ciro Immobile attacca Gasperini: “Ha detto una cazz***, ce l’ha con la Lazio” - UgoBaroni : RT @SkySport: Lazio, Immobile: 'Rinnovo e rimango a vita. David Silva? Lo aspettiamo a braccia aperte' -