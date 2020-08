Lazio, Caicedo ai saluti: vicina la firma con l’Al-Gharafa (Di martedì 11 agosto 2020) Caicedo pronto a lasciare la Lazio: vicina la firma con l’Al-Gharafa. Secondo i media locali, il giocatore potrebbe arrivare già in settimana Felipe Caicedo è pronto a lasciare la Lazio. Il giocatore simbolo di questa stagione, l’uomo dell’ultimo minuto, è sempre più vicino all’Al-Gharafa. Nonostante la prospettiva europea che vedrà la squadra di Inzaghi giocarsela con le big dei massimi campionati, l’attaccante è pronto ad abbracciare la nuova avventura qatariota. A riportare la notizia è il The Peninsula Qatar, secondo cui mancherebbe solo la firma messa nero su bianco per attuare il trasferimento. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni: una ... Leggi su calcionews24

MCM1901 : In quel ritiro ad Auronzo me li ricordo gli insulti che volavano dagli spalti. 'Non segna manco a porta vuota'. Era… - FootballScout24 : RT @fbmaarket: ??LAZIO SCATENATA?? In arrivo David Silva e Vedat Muriqi. Caicedo andrà in Qatar per 6 milioni di euro. - fbmaarket : ??LAZIO SCATENATA?? In arrivo David Silva e Vedat Muriqi. Caicedo andrà in Qatar per 6 milioni di euro. - Solo_La_Lazio : ?? Sembra probabile l'addio a #Caicedo ?? Anche voi vi eravate affezionati al panterone ? ??? Allora cliccate qui sot… - CalcioPillole : #Calciomercato #Lazio, Felipe #Caicedo vicino alla cessione. Secondo @CorSport, l’attaccante ecuadoriano avrebbe… -