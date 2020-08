L’avvocato del ragazzo di Vicenza bloccato al collo da un poliziotto: «Quella non è resistenza a pubblico ufficiale» (Di martedì 11 agosto 2020) Una vicenda che, in poche ore, ha fatto il giro del web e che ha oltrepassato i confini della città di Vicenza. Il video del poliziotto che ha bloccato con una presa al collo un giovane ragazzo è stato al centro di polemiche e sta animando le cronache cittadine e non solo. Anche perché pone un serio interrogativo sulla proporzionalità delle reazioni da parte delle forze dell’ordine. Denis Yasel Guerra Romero è stato arrestato (si trova ai domiciliari) con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e domani si celebrerà il processo per direttissima in cui bisognerà difendersi da questa accusa. LEGGI ANCHE > Il video del poliziotto di Vicenza che ... Leggi su giornalettismo

