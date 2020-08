Laura Mattarella, i paparazzi dell’estate non risparmiano la figlia del presidente. Beccata in costume (Di martedì 11 agosto 2020) Incredibile scoop da parte del settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Stavolta protagonista è la figlia di una delle persone più importanti d’Italia, ovvero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’ultimo numero in uscita mercoledì 12 agosto saranno pubblicate tutte le immagini riguardanti Laura Mattarella, ma sono già online alcune importanti anticipazioni. Essendo deceduta la moglie nel 2012, è proprio lei ad essere considerata una sorta di first lady. Infatti, è sempre al fianco dell’amatissimo papà e, lo sostiene in ogni sua iniziativa e lo accompagna durante i viaggi. Nata in Sicilia e precisamente nella città di Palermo, Laura ha deciso di godersi le vacanze estive. ... Leggi su caffeinamagazine

palermo24h : Sergio Mattarella, la clamorosa paparazzata della figlia Laura in bikini: pizzicata così, l'ultimo scoop di Si… - _DAGOSPIA_ : GRAZIE PRESIDENZIALI –SU 'CHI' LE FOTO DI LAURA MATTARELLA IN VACANZA: PER LA PRIMA VOLTA IN BIKINI… - giardino_vicino : RT @beavaldirana: Giusto un anno fa, come oggi, qualcuno pensava bene di far andare di trasverso la granita al presidente Mattarella. Io e… - beavaldirana : Giusto un anno fa, come oggi, qualcuno pensava bene di far andare di trasverso la granita al presidente Mattarella.… - laura_lauril : Se non c’è nulla da nascondere perché secretare tutto? Hanno sbagliato! Mattarella che dovrebbe firmare tutto ciò c… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Mattarella Laura Mattarella, i paparazzi dell'estate non risparmiano la figlia del presidente. Beccata in costume Caffeina Magazine Sergio Mattarella, la clamorosa paparazzata della figlia Laura in bikini: pizzicata così, l'ultimo scoop di Signorini

Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno ...

Addio Franca Valeri, il cordoglio del presidente Mattarella. Sui social il ricordo dei vip: da Gassman a Laura Pausini alla sindaca Raggi

Si è spenta a 100 anni Franca Valeri, una delle più amate attrici italiane. E in tantissimi sui social, tra attori, vip e non solo, le hanno reso omaggio salutando la triste notizia. A cominciare dal ...

Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno ...Si è spenta a 100 anni Franca Valeri, una delle più amate attrici italiane. E in tantissimi sui social, tra attori, vip e non solo, le hanno reso omaggio salutando la triste notizia. A cominciare dal ...