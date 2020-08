L'attrice di 'Streghe' Alyssa Milano mostra i capelli persi: 'Ecco come mi ha ridotto il Covid-19' (Di martedì 11 agosto 2020) 'Ecco cosa fa il Covid-19 ai tuoi capelli. Prendete questa malattia seriamente per favore!!'. Alyssa Milano mostra in un video condiviso sui social una tra le conseguenze del coronavirus: una vistosa ... Leggi su tgcom24.mediaset

FaganKara : RT @RepubblicaTv: Usa, l'attrice Alyssa Milano: 'Ecco i capelli che perdo a casua del Covid, mettete la mascherina': L'attrice statunitense… - steocossavella : RT @RepubblicaTv: Usa, l'attrice Alyssa Milano: 'Ecco i capelli che perdo a casua del Covid, mettete la mascherina': L'attrice statunitense… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Usa, l'attrice Alyssa Milano: 'Ecco i capelli che perdo a casua del Covid, mettete la mascherina': L'attrice statunitense… - feccy : RT @RepubblicaTv: Usa, l'attrice Alyssa Milano: 'Ecco i capelli che perdo a casua del Covid, mettete la mascherina': L'attrice statunitense… - RepubblicaTv : Usa, l'attrice Alyssa Milano: 'Ecco i capelli che perdo a casua del Covid, mettete la mascherina': L'attrice statun… -