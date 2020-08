L’Attimo fuggente avrebbe bisogno di un disclaimer. (Di martedì 11 agosto 2020) Robin Williams era nato per interpretare quel ruolo. Dal sorriso malinconico alla fisicità sedentaria, era il perfetto alieno all’interno di una scenografia solenne, arcigna e imponente. A livello di scrittura il film ha colpi di genio che ancora oggi non invecchiano; l’entrata in scena del professore che fischietta l’overture (la celebrazione della sconfitta di Napoleone in Russia), passando in mezzo alla classe e uscendo, seguito dagli studenti, racconta già il personaggio e quello che sarà il suo arco narrativo. L’Attimo fuggente è un grande teen drama. Ha emozionato plotoni di adolescenti anni ’90, convincendoli che la strada giusta da seguire fosse quella dell’individualismo, del piacere, dell’idealismo e del romanticismo. Stringi stringi, è Nikolaj Rostov di Guerra e pace. Segui ... Leggi su termometropolitico

