L’Atalanta sfida il colosso Psg (Di mercoledì 12 agosto 2020) A Lisbona, ore 21, l’Atalanta si gioca con il Psg l’accesso alle semifinali di Champions League, primo quarto di finale del formato short della Coppa con la conclusione in pochi giorni. Gomez contro Neymar, Zapata contro Mbappè, la provincia contro la capitale. Un clichet, forse manca solo Davide contro Golia ma si farebbe un torto alla banda Gasperini che conserva un cospicuo pacchetto di azioni per l’ingresso tra le prime quattro d’Europa, nonostante l’assenza di Ilicic. Nella sceneggiatura del finale … Continua L'articolo L’Atalanta sfida il colosso Psg proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

