Lascia i figli fuori al balcone e va a fare spesa, arriva la polizia (Di martedì 11 agosto 2020) Lascia i figli fuori al balcone per andare a fare la spesa. A Rimini una mamma è stata denunciata. Vicini allarmati dai pianti dei bambini Rimini, Lascia i figli fuori al balcone per andare a fare la spesa. Mamma denunciata per abbandono di minori. Il fatto è accaduto ieri in via dell’Acquario. Una donna ha chiuso fuori al balcone di casa i suoi tre bambini di due, tre e cinque anni, sotto al sole, ed è uscita per andare a fare la spesa. Quando i vicini hanno sentito dei continui pianti, hanno visti i piccoli aggrappati alla balaustra in balia del terrore. I residenti hanno ... Leggi su bloglive

HuffPostItalia : Tikhanovskaya lascia la Bielorussia: 'Molti mi odieranno, ma i figli sono la cosa più importante' - ddiohakan : Non mi piace questo accanimento su Macho, questo tutti contro uno mi lascia senza parole. Chissà se i figli di putt… - Today_it : Lascia i figli piccoli sul balcone per andare a fare la spesa: mamma denunciata - angela36914995 : RT @fanpage: Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa - Marilenapas : RT @fanpage: Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa -