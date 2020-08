L’appello per salvare il musicista 22enne condannato a morte per blasfemia seguendo le leggi della sharia (Di martedì 11 agosto 2020) La storia di Yahaya Sharif-Aminu, 22enne nigeriano e musicista accusato di blasfemia, ha dell’incredibile. condannato a morte per impiccagione, la colpa del giovane è solo quella di aver composto una canzone in lode a un imam “superiore” al Profeta. Non ha insultato il Profeta e ha solo osannato un imam, ma tanto è bastato per scatenare l’indignazione dei suoi concittadini, che hanno deciso di rivolgersi direttamente alla giustizia, ovvero all’Alta Corte della sharia dello Stato nigeriano di Kano. leggi ANCHE >>> La bufala del ‘nigeriano’ che urina su un crocifisso a Torino condannato a morte per una canzone L’Alta Corte della ... Leggi su giornalettismo

