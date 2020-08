L’appello di Eros Ramazzotti contro il Coronavirus: “Abbiamo fatto tanti sacrifici, non vanifichiamoli” (Di martedì 11 agosto 2020) Eros Ramazzotti contro il Coronavirus sui social, realizza e condivide un video in cui invita ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale onde evitare di vanificare tutti gli sforzi degli scorsi mesi. Il lockdown e l'isolamento forzato, l'impossibilità di vedere amici e familiari, l'impossibilità di tenere fede agli impegni lavorativi e interi settori completamente fermi; bar e ristoranti hanno ripreso a fatica, tornare ai concerti - così come li si viveva prima - è ancora un obiettivo lontano. Eros Ramazzotti invita tutti al comportamento più consono e ricorda l'importanza di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. L'artista sottolinea la necessità di lavarsi spesso le mani e di divertirsi in modo intelligente per ... Leggi su optimagazine

