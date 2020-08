L'annuncio di Putin 'In Russia il primo vaccino anti Covid' (Di martedì 11 agosto 2020) Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo quanto riporta Russia Today.Il vaccino è sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Putin ha anche rivelato che una delle sue figlie ha preso ... Leggi su quotidianodiragusa

Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. L'annuncio di Putin: 'Abbiamo il vaccino'. Provato anche sulla figlia del presidente. Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino'

L'infettivologo: "Finché non avremo dati confermati si tratta solo di un annuncio giornalistico. Sarebbe bellissimo se fosse vero, ma devo esprimere delle riserve fino a quando non avremo evidenze" "Già somministrato a mia figlia" Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid, sviluppato dall'istituto Gamaleya: "Stamattina per la prima ..."