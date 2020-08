L’annuncio di Putin: «Abbiamo il primo vaccino anti Covid. Testato su mia figlia» (Di martedì 11 agosto 2020) L’annuncio del presidente della Russia: alcune settimane fa era stata annunciata una campagna vaccinale di massa già in autunno. Al momento non esistono conferme scientifiche indipendenti Leggi su corriere

nieddupierpaolo : RT @riktroiani: #Russia primo Paese a registrare il #vaccino anti #covid. L'annuncio di #Putin: 'Per la prima volta al mondo, stamattina è… - IzzoEdo : RT @riktroiani: #Russia primo Paese a registrare il #vaccino anti #covid. L'annuncio di #Putin: 'Per la prima volta al mondo, stamattina è… - riktroiani : #Russia primo Paese a registrare il #vaccino anti #covid. L'annuncio di #Putin: 'Per la prima volta al mondo, stama… - althione : RT @Libero_official: 'Trovato il vaccino contro il #coronavirus, a ottobre iniezioni di massa'. L'annuncio della #Russia di #Putin scatena… - xblunotte : RT @Libero_official: 'Trovato il vaccino contro il #coronavirus, a ottobre iniezioni di massa'. L'annuncio della #Russia di #Putin scatena… -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Putin Vaccino Coronavirus, Usa: Russia vuole rubare le nostre ricerche Corriere della Sera