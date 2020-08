Lago di Garda, “l’ex hotel per metà abusivo”: ma i tecnici del Comune rilasciano i permessi per ristrutturare, al suo posto prestigiosi loft (Di martedì 11 agosto 2020) Un ex hotel vista Lago realizzato per metà abusivamente. Doveva essere abbattuto, invece è in corso di ristrutturazione: i prestigiosi appartamenti in costruzione saranno venduti a quasi 10mila euro al metro quadrato. Siamo a Nago-Torbole, provincia di Trento, cittadina di appena 2.840 abitanti che si trova proprio sulla punta all’estremo nord del Lago di Garda: qui Dante Alighieri scrisse alcuni passi della Divina Commedia, mentre Wolfgang Goethe nel 1786 ne annotò la bellezza sui suoi diari. Meta di tantissimi turisti tedeschi, complici della ricchezza del Paese e della vicina Riva del Garda. A Nago-Torbole dalla fine degli anni ’60 sorge il compendio di alberghi Pineta-Panorama. L’edificio in questione oggi è di proprietà della ... Leggi su ilfattoquotidiano

TREVISO - Partire dalla chiesetta di Soligo, salire nel meraviglioso bosco, perdersi nel panorama delle Prealpi venete. Fino a un originale "dejeuner sur l'herbe" tra i filari del Prosecco che oltre d ...

Un cammino di crescita e consapevolezza

È terminata con una traversata in battello da Riva a Salò il trekking "terapeutico" sull'Alto Garda con gli educatori della coop. Area per 12 ragazzi che si trovano in regime di "messi alla prova" dal ...

