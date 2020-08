La voce rotta di Tikhanovskaja, la donna forte della Bielorussia (Di martedì 11 agosto 2020) Roma. Svjatlana Tikhanovskaja non è in prigione, è in Lituania e sulle spalle porta una scelta dolorosissima: aver lasciato la Bielorussia delle proteste; la Bielorussia arrabbiata con il dittatore che vuole rimanere al potere anche se non è stato eletto; la Bielorussia che manifesta perché è ancora Leggi su ilfoglio

Bielorussa, Svetlana è in Lituania: «Ho scelto io di andarmene»

Svetlana Tikhanouskaya, la sfidante di Lukashenko che ha contestato l'esito delle presidenziali bielorusse, è riappars«a stamattina in un video su YouTube a fare chiarezza sulla sua partenza in Lituan ...

