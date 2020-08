La Vita in Diretta, il braccio galeotto di Al Bano e la reazione dell’inviata (Di martedì 11 agosto 2020) Al Bano e il gesto estremo durante La Vita in Diretta Estate. E’ successo durante un collegamento da Rimini: il cantante si trovava con l’inviata Rosanna Cacio. al Bano foto gettyAl Bano è fatto così: è una persona genuina, spontanea, non tiene conto dei suoi gesti se questi sono affettuosi. Ma nella puntata di lunedì 10 agosto de La Vita in Diretta Estate, il suo braccio galeotto non è sfuggito a chi lo guardava in televisione. Al Bano è stato protagonista di un collegamento da Rimini curato dall’inviata Rosanna Cacio. Il cantante di Cellino San Marco è ospite, insieme a molti altri artisti, di Giovanni Terzi, marito ... Leggi su chenews

