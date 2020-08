La «vice» che deciderà la corsa presidenziale Usa (Di martedì 11 agosto 2020) Nelle ultime frenetiche ore della scelta della sua vice, Joe Biden s’è visto recapitare un appello limpido e netto, sottoscritto da un centinaio di firme conosciute: artisti, giornalisti, imprenditori, sportivi, star. Tutte celebrità African American. Tutti uomini. In una frase è condensato il messaggio: «Se non riuscirai a selezionare una donna nera nel 2020 significa che perderai le elezioni». Chiaro, no? Il voto nero non è né scontato né garantito, caro Joe, dicono le personalità Black che gli hanno indirizzato … Continua L'articolo La «vice» che deciderà la corsa presidenziale Usa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

